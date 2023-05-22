Ряд стран ЕС потребовал ослабления ограничений на автомобильные выбросы

Восемь стран Евросоюза (ЕС), в том числе Франция, Италия и Чехия, заявили о необходимости значительных изменений экологических стандартов для автомобильных выбросов "Евро-7", предложенных Еврокомиссией (ЕК). Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters, ознакомившееся с их совместным документом, который был направлен остальным странам - членам сообщества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы выступаем против любых новых правил" в этой сфере для автомобилей и фургонов, говорится в документе, подписанном также Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией. Брюссель предложил, в частности, ужесточить проверку выбросов, потребовав от автопроизводителей оснащать автомашины бортовыми системами мониторинга загрязнения. Впервые вводятся ограничения, касающиеся загрязнения от тормозов и покрышек. Как уточняет ЕК, они затронут только новые автомобили, что необходимо для сокращения вредных для здоровья выбросов.

Представленный недавно ЕК проект нового уровня экологических стандартов "Евро-7" сразу стал объектом серьезной критики со стороны автопроизводителей и экспертов автомобильной отрасли. Они, в частности, утверждают, что принятие предлагаемых стандартов может серьезно замедлить переход на транспорт с нулевым уровнем вредных выбросов.

ЕК настаивает на замене действующей в Евросоюзе нормы "Евро-6". Еврокомиссией предлагается сделать едиными отличающиеся в настоящее время стандарты по выбросам для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.