Республиканцы давят на Байдена

Группа республиканцев потребовала от спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния) добиться больших уступок от американского президента Джо Байдена на консультациях по повышению потолка госдолга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post.

По словам ее источников, представители Байдена и Маккарти приближаются к договоренностям, позволяющим предотвратить дефолт в стране. Они, как ожидается, будут предусматривать повышение потолка госдолга на два года при ограничении расходов на некоторые программы в США и небольшом наращивании ассигнований на нужды, касающиеся военной сферы и ветеранов. В публикации уточняется, что группа консервативно настроенных республиканцев в Конгрессе выступила против договоренностей между сторонами на таких условиях. Эти законодатели считают, что Маккарти следует настаивать на большем сокращении государственных расходов.

"В четверг и пятницу в ответ на поступающие сообщения о деталях договоренностей ключевые консервативные законодатели и эксперты по бюджету выразили решительные возражения, они утверждают, что Маккарти не смог добиться достаточных уступок от администрации Байдена в обмен на повышение потолка госдолга", - говорится в статье. В ней отмечается, что республиканцы "начали кампанию против обретающей очертания договоренности". Их возражения "угрожают срывом соглашения еще до того, как его содержание будет обнародовано", подчеркивается в статье.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.