https://news.day.az/world/1568503.html Продолжаем строить «Век Турции» вместе - Эрдоган
Продолжаем строить «Век Турции» вместе - Эрдоган
Продолжаем строить "Век Турции" вместе.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего обращения к народу.
"Второй тур президентских выборов завершился без проблем. Выражаю благодарность своему народу. Благодарю всех, кто принял участие в выборах", - добавил Р.Т. Эрдоган.
Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции.
Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов.
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