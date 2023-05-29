Продолжаем строить "Век Турции" вместе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего обращения к народу.

"Второй тур президентских выборов завершился без проблем. Выражаю благодарность своему народу. Благодарю всех, кто принял участие в выборах", - добавил Р.Т. Эрдоган.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции.

Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов.