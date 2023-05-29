https://news.day.az/world/1568504.html Устранение проблем, вызванных инфляцией – самая актуальная тема ближайших дней – Эрдоган
Устранение проблем, вызванных инфляцией – самая актуальная тема ближайших дней – Эрдоган
Устранение проблем, вызванных ростом цен из-за инфляции, является самой актуальной темой ближайших дней.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу.
"Необходимо отложить в сторону все споры и конфликты, связанные с периодом выборов, и объединиться для достижения наших национальных целей",- добавил Эрдоган.
Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции.
Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов.
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