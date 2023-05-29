https://news.day.az/world/1568507.html Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах
Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах
Президент США Джо Байден поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов президента Турции.
Как сообщает Day.Az, об этом Джо Байден написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзника по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов", - отметил американский лидер.
Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции.
Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов.
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