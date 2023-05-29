Байден достиг соглашения для избежания дефолта США

Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта, сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету, которое мы готовы направить в Конгресс", - сказал он.

Байден отметил, что это очень важный шаг, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает результаты, которых удалось достичь в восстановлении экономики. По его словам, достижение договоренности - это хорошая новость для американского народа.

"Это соглашение теперь направится в Палату представителей и в Сенат. Я настоятельно рекомендую обеим палатам принять это соглашение", - добавил Байден.

Накануне Bloomberg писало, что позиции Байдена на выборах главы государства в 2024 году могут пошатнуться в случае повышения лимита по американскому госдолгу.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн долларов потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден принимать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций.

В свою очередь, министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен предупреждала Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня.