https://news.day.az/world/1568537.html Генсек НАТО поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции
Генсек НАТО поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции и выразил желание вместе готовить саммит НАТО в Вильнюсе в июле, передает Day.Az.
"Поздравления, президент Эрдоган, с вашим переизбранием. Я ожидаю продолжения нашей совместной работы и подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле", - написал Столтенберг в Twitter.
Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции.
Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов.
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