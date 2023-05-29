https://news.day.az/world/1568551.html В Гааге полиция применила водометы для разгона климатических активистов - ВИДЕО
В Гааге полиция применила водометы для разгона климатических активистов - ВИДЕО
Полиция применила водомет для разгона климатических активистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, протестующие заблокировали дорогу в Гааге и выступали за экономное потребление воды.
Полицейские просто поливали толпу людей из-за слабого напора струи водомета. Акция не была согласована с администрацией города. Подобные мероприятия экоактивистов регулярно проходят по всему миру.
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