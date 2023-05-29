В Гааге полиция применила водометы для разгона климатических активистов

Полиция применила водомет для разгона климатических активистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, протестующие заблокировали дорогу в Гааге и выступали за экономное потребление воды.

Полицейские просто поливали толпу людей из-за слабого напора струи водомета. Акция не была согласована с администрацией города. Подобные мероприятия экоактивистов регулярно проходят по всему миру.