Эскалация насилия в Ливии

Вооруженные столкновения начались в понедельник в Триполи между ополченцами из города Эз-Завия, расположенного к западу от Триполи, и силовиками, поддерживающими Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии во глава с премьер-министром Абдель Хамидом Дбейбой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стычки вспыхнули в самом центре столицы, неподалеку от штаб-квартиры ПНЕ, а также в одном из районов на западе города. Служба скорой помощи объявила о повышении уровня готовности во всех своих отделениях в Триполи и его окрестностях. Информация о пострадавших пока не поступала.

На прошлой неделе Минобороны ПНЕ сообщило о начале военной операции по зачистке районов западного побережья от вооруженных банд, занимающихся контрабандой горючего, торговлей наркотиками и людьми. В течение нескольких дней беспилотники наносили удары по окраинам города Эз-Завия, где находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, портовым сооружениям близ местечка Эль-Майя на побережье Средиземного моря, а также окрестностям других ливийских приморских городов.

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