В Испании решили распустить парламент

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что распустит парламент и страна проведет досрочные всеобщие выборы 23 июля по результатам прошедших в воскресенье муниципальных и региональных выборов. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я сообщил главе государства, королю Филиппу VI, о решении созвать заседание Совета министров этим вечером, чтобы распустить Генеральные кортесы (парламент Испании - прим. "Ленты.ру")", - заявил политик.

По итогам прошедших выборов в большинстве регионов Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой является Санчес, уступила консервативной "Народной партии".