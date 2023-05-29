ЕС может запретить Twitter

Евросоюз может с 25 августа запретить соцсеть Twitter, если ее руководство не будет следовать европейским требованиям в отношении борьбы с дезинформацией. Об этом заявил в понедельник министр - делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Twitter будет запрещен в Евросоюзе, если он не будет следовать нашим правилам, - сказал министр-делегат. - В конце лета вступят в силу правила для соцсетей и торговых площадок, которые подразумевают обязательную модерацию, удаление нелегальных материалов, о которых им сообщают", - рассказал министр.

Барро уточнил, что будет введен запрет на целевую рекламу для несовершеннолетних, а также "обязательство активно бороться с дезинформацией". "То есть необходимо будет предоставлять доказательства [достоверности сообщаемой информации], в отсутствие которых будут наложены очень жесткие штрафы, а при повторении инцидента - запрет на деятельность на территории ЕС. [Если Twitter не будет следовать этим правилам,] он больше не будет приветствоваться в Европе, - заявил министр-делегат. - Помимо добровольного Кодекса [ЕС по борьбе с дезинформацией в сети], с 25 августа в силу вступят и правила, которые обяжут крупные платформы бороться с дезинформацией".

Барро признал, что Twitter играет важную роль в публичных дебатах, однако выразил мнение, что распространяемая в соцсети дезинформация представляет угрозу для самих дебатов и европейской демократии. Он подчеркнул, что в ЕС не собираются заставлять соцсети и прочие цифровые платформы нести ответственность за все публикуемые сообщения, поскольку "это бессмысленно и нарушает свободу слова". "Но мы будем требовать от них принимать определенные меры [...]. То есть они будут должны удалять нелегальные материалы в кратчайшие сроки, чтобы не распространять дезинформацию", - пояснил Барро.