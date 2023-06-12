Bugatti построит в Дубае резиденции с пентхаусами, в которые можно будет въехать на машинах

В партнерстве с эмиратским застройщиком Binghatti автопроизводитель Bugatti построит жилое здание, в которое можно будет въехать на машине. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О новом проекте рассказали генеральный директор Binghatti Мухаммад БинГатти и генеральный директор Bugatti Rimac Мате Римак. Согласно пресс-релизу, Bugatti Residences by Binghatti станет "новаторским проектом в сфере недвижимости в самом сердце Дубая".

Небоскреб с волнообразным фасадом будет построен в современном районе Дубая Business Bay.

В здании будут располагаться 171 квартира и 11 пентхаусов. Среди удобств для жильцов будут пляж, бассейн, фитнес-клуб, ресторан, частный клуб и два автомобильных лифта, которые будут подниматься из гаража в пентхаусы. Жильцы также смогут пользоваться индивидуальными услугами, такими как "индивидуальный шофер и консьерж".