После пандемии коронавируса в Японии вырос спрос на «уроки улыбки»

Жители Японии, привыкшие носить маски во время пандемии коронавируса, обратились за помощью к профессионалам, чтобы их научили заново улыбаться. Об этом сообщает NY Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После того как в марте правительство Японии отменило рекомендацию носить маски для профилактики COVID-19, в стране вырос спрос на "уроки улыбки".

"Люди не улыбались под масками и просто забыли, как это делать. Теперь они в растерянности", - рассказала журналистам основательница компании "Обучение улыбке" Кейко Кавано.

Уроки по совершенствованию идеальной улыбки стоят недешево - около $55 за одно индивидуальное занятие.

"Я мало использовала свои лицевые мышцы во время COVID. И сейчас прохожу курс по обучению улыбке, чтобы подготовиться к выходу на работу", - поделилась одна из учениц Кейко Кавано.

Кавано назвала свой курс "Техника голливудской улыбки" и учит людей улыбаться так, чтобы "щеки были круглыми, а глаза в виде полумесяца". Предпринимательница отметила, что спрос на ее уроки после пандемии вырос в четыре раза.