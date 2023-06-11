В Великобритании пройдет первый глобальный саммит по безопасности ИИ

Осенью 2023 года в Великобритании состоится первый крупный глобальный саммит по безопасности искусственного интеллекта (ИИ), сообщает сайт британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На саммите будут рассмотрены риски, связанные с искусственным интеллектом и обсуждены способы их снижения с помощью скоординированных на международном уровне действий. Саммит также предоставит странам платформу для совместной работы над дальнейшей разработкой общего подхода к снижению этих рисков.

Отмечается, что в последние недели премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсуждал вопрос безопасности ИИ с рядом бизнесменов и мировых лидеров. Так, все лидеры стран - членов "Большой семерки" на состоявшейся в мае встрече в Хиросиме были едины в своем стремлении выработать общий подход к этой проблеме.

В мае Сунак встретился с руководителями трех самых передовых лабораторий ИИ - OpenAI, DeepMind и Anthropic, а государственный секретарь по науке, инновациям и технологиям также провел круглый стол с главами компаний, разрабатывающих искусственный интеллект (ИИ).

Правительство подчеркнуло, что Великобритания занимает третье место в мире после США и КНР по развитию ИИ. Сектор британского ИИ имеет объем в 3,7 млрд фунтов стерлингов ($4,6 млрд) и обеспечивает работой 50 тыс. человек.