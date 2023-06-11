https://news.day.az/world/1572315.html В Лондоне 3 гвардейца потеряли сознание
В Лондоне 3 гвардейца потеряли сознание
В Лондоне во время репетиции военного парада три британских гвардейца потеряли сознание из-за высокой температуры, передает Day.Az.
Согласно информации, как минимум двум военнослужащим была оказана медицинская помощь.
Принц Уэльский Уильям, будущий наследник престола, присутствовал на параде и выразил благодарность всем участникам, которые вынуждены были репетировать в трудных условиях при температуре воздуха, близкой к 30 градусам Цельсия.
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