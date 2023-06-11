В Лондоне 3 гвардейца потеряли сознание

В Лондоне во время репетиции военного парада три британских гвардейца потеряли сознание из-за высокой температуры, передает Day.Az.

Согласно информации, как минимум двум военнослужащим была оказана медицинская помощь.

Принц Уэльский Уильям, будущий наследник престола, присутствовал на параде и выразил благодарность всем участникам, которые вынуждены были репетировать в трудных условиях при температуре воздуха, близкой к 30 градусам Цельсия.