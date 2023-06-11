Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Трамп выступал перед однопартийцами в штате Джорджия. Это было его первое публичное появление после выдвинутых против него новых обвинений по делу о секретных документах.

"Я предотвращу третью мировую войну, без меня это произойдет, - считает Трамп. - Это не будет война с обычными вооружениями, когда ездят танки и стреляют друг в друга. Это будет ядерная война, это будет уничтожение, возможно, всего мира. Я могу это предотвратить, никто другой этого не может сказать. Я знаю всех игроков, очень успешно имел с ними дело".