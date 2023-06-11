Умер террорист Унабомбер

В тюрьме скончался террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ABC News.

Представитель Федерального бюро тюрем отметил, что он был найден мертвым в своей тюремной камере утром 10 июня. Качинскому был 81 год.

С 1978-го по 1995 год математик Теодор Качинский, получивший от прессы прозвище Унабомбер, отправил по почте 16 бомб, целями были университеты и авиалинии. В результате взрывов посылок погибли 3 человека, еще 23 пострадали. Он утверждал, что решился на столь радикальные меры из-за строительства дороги рядом с его домом.

За помощь в поимке Качинского была назначена награда в один миллион долларов. Информацию о связи Качинского со взрывами в ФБР передал его брат. В 1996 году математик был приговорен к восьми пожизненным тюремным срокам.