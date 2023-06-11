https://news.day.az/world/1572331.html Стрельба в Стокгольме
Стрельба в Стокгольме
По информации, предоставленной представителем полиции города Стокгольм, один человек погиб в результате вооруженного нападения в субботу, трое получили ранения, передает Day.Az.
Погибшим оказался 15-летний подросток, а ранения получили трое: еще один 15-летний подросток, а также мужчина и женщина в возрасте 45 и 65 лет соответственно. Все трое пострадавших были госпитализированы.
Обстоятельства стрельбы пока не установлены, однако через час после происшествия на юге столицы Швеции были задержаны двое мужчин.
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