Стрельба в Стокгольме

По информации, предоставленной представителем полиции города Стокгольм, один человек погиб в результате вооруженного нападения в субботу, трое получили ранения, передает Day.Az.

Погибшим оказался 15-летний подросток, а ранения получили трое: еще один 15-летний подросток, а также мужчина и женщина в возрасте 45 и 65 лет соответственно. Все трое пострадавших были госпитализированы.

Обстоятельства стрельбы пока не установлены, однако через час после происшествия на юге столицы Швеции были задержаны двое мужчин.