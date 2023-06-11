https://news.day.az/world/1572340.html Плохие новости из Китая - выявили два случая заражения...
Плохие новости из Китая - выявили два случая заражения...
В Китае в провинции Гуандун выявили двух зараженных оспой обезьян. Они проживали в Гуанчжоу. Сейчас оба изолированы и проходят необходимое медикаментозное лечение, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
Об этом заявили в центре по контролю и профилактике заболеваний провинции.
У обоих заразившихся болезнь протекает с легкими симптомами. Они получают соответствующую терапию. Оба пациента - мужчины. Одному 29 лет, второму - 43 года.
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