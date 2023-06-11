https://news.day.az/world/1572342.html Массовая драка парализовала движение на дороге - ВИДЕО
Массовая драка парализовала движение на дороге - ВИДЕО
Жители Новосибирска устроили массовую драку посреди дороги и парализовали движение. Судя по кадрам, снятым очевидцами, нетрезвые мужчины сцепились посреди проезжей части на улице Кошурникова и едва не попали под колеса автобуса, сообщает АСТ-54, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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