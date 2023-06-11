Массовая драка парализовала движение на дороге

На кадрах вино, что в драке участвовали как минимум десять человек. Пока мужчины избивали друг друга на асфальте, на них набросилась женщина с пакетом. Она принялась лупить большой палкой одного из мужчин, после чего он повалил ее на землю.

Водителям пришлось притормозить и ждать, пока пьяная компания прекратит разборки. В какой-то момент сцепившиеся мужчины едва не попали под колеса автобуса. В итоге один из водителей не выдержал и вышел из машины, чтобы разнять людей.