В США заявили о неэффективности санкций против других стран

Зависимость США от санкций вышла из-под контроля и вредит стране, заявил обозреватель Макс Бут в своей статье для The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, санкции могли бы быть эффективными, однако сейчас введенные Соединенными Штатами ограничительные меры имеют расплывчатые и слишком амбициозные цели. Автор подчеркнул, что американские санкции длятся долгое время и не пользуются широкой международной поддержкой.

Обозреватель привел данные Министерства финансов США, согласно которым в конце 2021 года ведомство ввело ограничительные меры против 9421 организации и физических лиц. Отмечается, что это примерно на 900 процентов больше, чем за последние 20 лет.

В прошлом году министерство добавило 2549 новых рестрикций, а исключило из санкционного списка только 225. На начало 2023 года под санкциями Соединенных Штатов находились около 12 тысяч субъектов, говорится в статье. По словам автора, большинство последних санкций было введено против России, однако ограничительные меры США распространяются на самые разные страны.

Бут считает, что во многих случаях объекты американских санкций "заслуживают порицания". Однако он отмечает неэффективность ограничительных мер США. По его словам, в результате торговые партнеры Вашингтона начинали искать других союзников и альтернативы американскому доллару, что может подорвать геополитическое и экономическое влияние Соединенных Штатов.

Автор заявил, что санкции США оказались неэффективными в случаях с Кубой, Венесуэлой, Северной Кореей, Мьянмой, Сирией, Никарагуа, Йеменом и Ираном. "Это не аргумент в пользу полного отказа от санкций - иногда лучшей альтернативы нет, - но Вашингтону следует быть гораздо более осторожным и продуманным в их применении", - сказал он.