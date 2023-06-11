В США предупредили о риске затяжного кризиса на рынке труда Германии

К настоящему времени ряд промышленных предприятий в Германии уже столкнулся с нехваткой рабочих рук. В ближайшие несколько лет дефицит кадров на рынке труда крупнейшей экономики Евросоюза (ЕС) будет нарастать, что поставит под угрозу возможность экономического роста в стране, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас суммарная численность рабочей силы в ФРГ оценивается в 47 млн человек. Однако в обозримом будущем этот показатель может перестать расти, что негативным образом скажется на объемах производства в Германии, уточняется в статье.

"В течение следующего десятилетия предложение рабочей силы сократится на 3 миллиона человек, или на 7%, если выходящих на пенсию немцев не заменит значительный приток мигрантов. Без серьезных изменений численность рабочей силы в Германии резко сократится в ближайшие годы, что подорвет экономический рост, усилит инфляционное давление и создаст особенно серьезные проблемы для производственных фирм, которые являются основой крупнейшей экономики Европы", - заключается в материале.