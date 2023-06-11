Сильный пожар в многоэтажке в Петербурге

Крупный пожар начался в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге. Как сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание началось утром на улице Подвойского, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что загорелась обстановка трехкомнатной квартиры на площади 20 "квадратов".

В 8:36 по местному времени возгорание удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.

К борьбе с пожаром привлекли три единицы техники и 15 человек личного состава.