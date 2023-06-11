https://news.day.az/world/1572358.html Сильный пожар в многоэтажке в Петербурге - ВИДЕО
Сильный пожар в многоэтажке в Петербурге - ВИДЕО
Крупный пожар начался в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге. Как сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание началось утром на улице Подвойского, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что загорелась обстановка трехкомнатной квартиры на площади 20 "квадратов".
В 8:36 по местному времени возгорание удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.
К борьбе с пожаром привлекли три единицы техники и 15 человек личного состава.
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