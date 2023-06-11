В Стамбуле более 17 часов пытаются потушить пожар на фабрике

В Стамбуле уже более 17 часов продолжаются попытки пожарных потушить огонь на фабрике в промзоне Икителли, передает Day.Az. Здание фабрики, занимающейся производством изделий из пластика и картона, горит с прошлого дня. Пожар распространился с верхнего этажа на нижние этажи.

Пожар начался в субботу на верхнем этаже четырехэтажного здания фабрики, где находились производственные помещения для изготовления пластиковых и картонных изделий, а также канцелярских товаров. В здании также располагались производства мебели и сумок.

Все восьмеро находившихся в здании людей, включая иностранцев, успешно были эвакуированы. Несколько пожарных бригад незамедлительно приступили к тушению, однако им не удалось полностью предотвратить распространение огня.

Утром в воскресенье произошло обрушение перекрытий на верхнем этаже фабрики. Пожарные продолжают усилия по локализации очагов возгорания. В тушении также задействованы водометы полицейских служб города.