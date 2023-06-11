Япония создаст новую противокорабельную крылатую ракету

Минобороны Японии поручило компании Kawasaki Heavy Industries (KHI) создать новую противокорабельную крылатую ракету. Об этом сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ракету планируется разработать в период с 2023 по 2027 год. На работы по созданию нового оружия в текущем году планируется выделить 257 миллионов долларов.

Изучив изображения ракеты, представленные японским военным ведомством, издание пишет, что оружие получит пару выдвижных крыльев и четыре хвостовых стабилизатора. The Drive напоминает, что KHI уже несколько лет работает над прототипом крылатой ракеты большой дальности.

Запускать ракету предлагается с кораблей, подлодок, самолетов и наземных пусковых установок. Опционально ракета может использоваться для радиоэлектронной борьбы, разведки и ударов по наземным целям.

Ракета получит турбовентиляторный двигатель KJ300, который в настоящее время разрабатывается компанией. Предполагается использование инерциальной и спутниковой навигационной систем, головная самонаводящаяся часть получит инфракрасный и (или) радиочастотный датчик. Длина ракеты - от шести до десяти метров, дальность полета - более тысячи километров, скорость - около 0,8 числа Маха.