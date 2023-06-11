Москву атаковали гигантские испанские слизни

Научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, что в Москве и Московской области все чаще попадаться испанские слизни, передает Day.Az.

По его словам, испанские слизни не могут навредить человеку напрямую в связи с тем, что эти моллюски не ядовиты и не способны укусить. Однако слизни могут переносить паразитов. Например, случайно дотронувшись до них и не помыв после этого руки, можно заразиться гельминтами.

Согласно информации биолога, наибольшую опасность слизень несет дачникам, так как моллюск съедает все растения на своем пути, и спасти от него грядки с плодами возможно лишь посредством ручного сбора.

Марьинский порекомендовал не уносить слизней обратно в лес, а сразу топить в воде, чтобы они не вернулись и вновь не наводнили дачный участок.