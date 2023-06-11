В Казахстане завели уголовное дело из-за лесных пожаров

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана сообщило, что из-за лесных пожаров в Абайской области завели уголовное дело по статье "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом сообщает телеканал Jibek Joly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Cтатья предусматривает до десяти лет лет лишения свободы.

Юрист Серик Беркамалов сообщил, что круг ответственных лиц за случившееся может быть очень широким.

"Вероятнее всего, это могут быть и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, и Комитета лесного хозяйства, и все те лица, которые по своей должности отвечали за пожарную безопасность в данном регионе", - сказал он.

По последней информации, в результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области.