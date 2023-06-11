В Москве четыре автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На Каширском шоссе (в районе станции метро Домодедовская) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Судя по видео, внедорожник врезался в стоявшую на перекрестке легковушку и вытолкнул ее на совершавший маневр кроссовер. После этого, внедорожник пересек перекресток и въехал в дорожное ограждение. В аварии также пострадал грузовой автомобиль "Газель".

Отмечается, что движение в область осуществляется по одной полосе, в центр - по двум полосам. О том, что стало причиной ДТП неизвестно.