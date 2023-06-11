Улицы Китая раскололись

Тысячи жителей города Тяньцзинь были эвакуированы из многоэтажных домов после того, как рядом с ними появились большие трещины. О том, что улицы в Китае раскололись, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Около 3,9 тысячи граждан из трех высотных зданий были вынуждены переселиться в ближайшие отели. Правительство Тяньцзиня назвало происшествие "внезапной геологической катастрофой".

Геологи считают, что трещины на дорогах появились из-за грунтовых полостей на глубине 1,3 метра. Причиной также могло стать бурение геотермальных скважин, которое привело к потере почвы и оседанию земель в районе. В результате инцидента были разрушены дороги и в различной степени повреждены здания.