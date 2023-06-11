https://news.day.az/world/1572434.html Контртеррористическая операция турецких спецслужб увенчалась успехом
Контртеррористическая операция турецких спецслужб увенчалась успехом
На севере Сирии в зоне операции "Оливковая ветвь" нейтрализованы 4 террориста РКК, сообщает Министерство обороны Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в сообщении ведомства говорится, что турецкие военные продолжают решительную борьбу с террористами в регионе.
В зоне операции "Оливковая ветвь" нейтрализованы 4 террориста РКК, говорится в сообщении.
Турция является одной из стран, которая активно борется с терроризмом. Ранее мы сообщали о том, что турецкие правоохранительные органы смогли арестовать опасного террориста.
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