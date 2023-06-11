Хаменеи отправляет смешанные сигналы США

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что западные государства не смогли бы помешать Тегерану создать ядерное оружие, если бы такая цель имела бы место быть.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом Хаменеи заявил в воскресенье на встрече с представителями атомной промышленности страны.

"Враги на протяжении 20 лет создавали препятствия на пути развития нашей атомной промышленности, прикрываясь разговорами о ядерном оружии. Они знают, что мы руководствуемся исламской доктриной и не стремимся к разработке ядерного оружия. Но если бы это было не так, они не смогли бы нас остановить", - сказал Хаменеи.

"Нет ничего плохого в соглашении по ядерной программе, однако оно не должно затронуть инфраструктуру нашей атомной промышленности", - подчеркнул Хаменеи.

Ранее мы писали о том, что сближения Ирана и США нет в повестке.