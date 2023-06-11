Главы МИД Турции и Египта провели переговоры

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри двусторонние отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД.

"Египетский министр поздравил Фидана с новым назначением. В ходе разговора также обсуждались двусторонние отношения", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Фидан провел переговоры с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.