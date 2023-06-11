https://news.day.az/world/1572438.html Главы МИД Турции и Египта провели переговоры
Главы МИД Турции и Египта провели переговоры
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри двусторонние отношения.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД.
"Египетский министр поздравил Фидана с новым назначением. В ходе разговора также обсуждались двусторонние отношения", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Фидан провел переговоры с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.
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