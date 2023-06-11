https://news.day.az/world/1572444.html Задержана бывший первый министр Шотландии
Задержана бывший первый министр Шотландии
Бывший первый министр Шотландии (2014-2023) Никола Стерджен задержана в рамках расследования дела о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (ШНП).
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Sky News.
Сообщается, что Никола Стерджен задержана в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии.
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