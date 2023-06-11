Задержана бывший первый министр Шотландии

Бывший первый министр Шотландии (2014-2023) Никола Стерджен задержана в рамках расследования дела о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (ШНП).

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Sky News.

Сообщается, что Никола Стерджен задержана в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии.