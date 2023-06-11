В Анталье пассажирский автобус попал в ДТП

Пассажирский автобус турецкой транспортной компании попал в аварию в провинции Анталья на горном перевале.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал TRT, 10 человек пострадали.

Инцидент произошел на трассе между городами Коркутели и Сегют в районе населенного пункта Саксаганлы. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

На место происшествия оперативно прибыли жандармы и медики.

Пострадавшие госпитализированы.