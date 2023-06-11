https://news.day.az/world/1572450.html В Анталье пассажирский автобус попал в ДТП - есть пострадавшие
В Анталье пассажирский автобус попал в ДТП - есть пострадавшие
Пассажирский автобус турецкой транспортной компании попал в аварию в провинции Анталья на горном перевале.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал TRT, 10 человек пострадали.
Инцидент произошел на трассе между городами Коркутели и Сегют в районе населенного пункта Саксаганлы. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.
На место происшествия оперативно прибыли жандармы и медики.
Пострадавшие госпитализированы.
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