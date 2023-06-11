Сильные ливни затопили некоторые части Анкары

В результате сильных ливней, начавшихся после полудня в воскресенье в Анкаре, затопило некоторые части города.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, первые этажи жилых зданий, рабочие места, а также подземные переходы также были затоплены.

Сообщается, что глубина скопившейся воды на улицах города местами достигала 50 сантиметров.

Отмечается, что также нанесен ущерб большому количеству автомобилей.

Как сообщают синоптики, дожди продолжатся и в первые дни новой недели.