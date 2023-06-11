https://news.day.az/world/1572465.html Нейтрализованы еще 7 террористов РПК
Нейтрализованы еще 7 террористов РПК
Вооруженные силы Турции нейтрализовали семь террористов РПК после их попытки нападения на позиции турецких военных на севере Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
"Террористическая организация РПК/YPG осуществила обстрел из минометов/РСЗО района базы Джибрин и полицейского участка Онджупынар в районе проведения операции "Щит Евфрата".
Пострадавших среди турецких военных нет", - сообщили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что в результате контратаки турецких военных были нейтрализованы семь террористов, в том числе двое их лидеров, в также уничтожена позиция боевиков.
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