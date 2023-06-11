Нейтрализованы еще 7 террористов РПК

Вооруженные силы Турции нейтрализовали семь террористов РПК после их попытки нападения на позиции турецких военных на севере Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

"Террористическая организация РПК/YPG осуществила обстрел из минометов/РСЗО района базы Джибрин и полицейского участка Онджупынар в районе проведения операции "Щит Евфрата".

Пострадавших среди турецких военных нет", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что в результате контратаки турецких военных были нейтрализованы семь террористов, в том числе двое их лидеров, в также уничтожена позиция боевиков.