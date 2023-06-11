Нелепо считать Трампа жертвой

Бывший генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр при президенте Дональде Трампе полагает, что представлять политика жертвой в деле о секретных документах, найденных в его резиденции, нелепо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Барр дал интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Идея представить Трампа в качестве жертвы, жертвы охоты на ведьм нелепа, - полагает экс-генпрокурор. - Да, он был жертвой в прошлом, противники ранее одержимо преследовали его по ложным обвинениям. Но сейчас это сильно отличается, он не жертва здесь. Он был полностью не прав, считая, что имеет право хранить эти документы".

"Я думаю, власти (Минюст США - прим. ТАСС) действуют ответственно. Они предоставили ему все возможности вернуть документы, действовали сдержанно, очень терпеливо, - сказал Барр. - <...> Потом провели обыск и обнаружили еще больше документов".

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно". При этом, по свидетельству обвинения, на определенном этапе часть секретных документов хранились в спальне и ванной. По версии команды спецпрокурора Джека Смита, Трамп дважды показывал секретные документы посторонним.

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом. Параллельно Минюст США расследует с января дело о возможном ненадлежащем хранении секретных документов и Байденом, это дело ведет спецпрокурор Роберт Хёр. Трампу предписано явиться 13 июня в суд Майами.