Турция готовится решить вопрос расширения НАТО

Официальная встреча представителей НАТО, Турции и Швеции, на которой стороны намерены обсудить прогресс королевства по вопросу вступления в альянс, состоится в среду, 14 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информация была распространена шведским министерством иностранных дел.

Телеканал также приводит слова нового советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности Акифа Чагатая Кылыча, который заявил, что "Швеция сейчас ближе к турецкому "да" по НАТО, чем год назад". При этом советник турецкого лидера добавил, что "во время трехсторонней встречи еще есть что обсудить".

Ранее мы писали о том, что Турция будет руководить НАТО в Косово.