Экс-премьера Шотландии отпустили после допроса

Полиция отпустила бывшего первого министра Шотландии Никола Стерджен после допроса в рамках расследования дела о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (ШНП).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News, ссылаясь на правоохранителей.

"52-летняя женщина, задержанная сегодня, 11 июня 2023 года, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии, была отпущена без предъявления обвинений в рамках продолжающегося расследования", - говорится в заявлении полиции.

Силовики пояснили, что детективы полиции Шотландии допросили женщину после ее задержания. Ее арестовали в 10:09, в 17:24 она была освобождена из-под стражи.

В начале 2023 года Стерджен объявила о своей отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП.

Ранее сообщалось об аресте политика.