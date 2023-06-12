https://news.day.az/world/1572473.html Трамп выступит перед сторонниками после заседания суда
Трамп выступит перед сторонниками после заседания суда
Бывший президент США Дональд Трамп выступит перед своими сторонниками 13 июня после заседания суда.
Как передает Day.Az, об этом сообщила на своей странице в Twitter представитель Трампа Лиз Харрингтон.
По ее словам, мероприятие состоится в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, в 20:15 местного времени.
Отметим, что до выступления перед сторонниками в Майами пройдет заседание суда, связанное с новыми обвинениями против Трампа.
Напомним, что ранее американские власти предъявили обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте по 38 пунктам дела о ненадлежащем хранении секретных документов.
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