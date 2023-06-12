https://news.day.az/world/1572475.html Столтенберг проведет встречу с Байденом
Столтенберг проведет встречу с Байденом
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг посетит Вашингтон 12-13 июня, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом, государственным секретарем Энтони Блинкеном и членами группы наблюдателей за деятельностью НАТО в Сенате США.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НАТО.
Согласно информации, 13 июня также планируется совместное заявление Столтенберга и Блинкена.
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