Столтенберг проведет встречу с Байденом

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг посетит Вашингтон 12-13 июня, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом, государственным секретарем Энтони Блинкеном и членами группы наблюдателей за деятельностью НАТО в Сенате США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НАТО.

Согласно информации, 13 июня также планируется совместное заявление Столтенберга и Блинкена.