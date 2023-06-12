Мировые державы встали на опасный путь милитаризации

Ядерные державы расширяют свои арсеналы на фоне геополитической напряженности - к такому выводу пришел Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По данным SIPRI, члены неофициального "ядерного клуба" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль) совокупно имели на вооружении 12 512 единиц ядерного оружия.

Из этого числа около двух тысяч единиц ядерного оружия (в основном российского и американского) находятся в постоянной боевой готовности.

США с 1770 боеголовками продолжают оставаться в лидерах среди стран с развернутым ядерным оружием. На втором месте - Россия с 1674 боеголовками, на третьем и четвертом - Франция (280 боеголовок) и Великобритания (120 боеголовок).

Значительный рост объемов показывает Китай - в 2022 году арсенал увеличился с 350 до 410 боеголовок, при этом расширение будет продолжаться. О подобных планах также заявляли в Британии, Пакистане и Индии.

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