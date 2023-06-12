Яхта с туристами загорелась у берегов Египта в Красном море, сообщает портал Al Arabiya.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cообщается, что минимум трое британцев числятся пропавшими без вести.

"Двенадцать членов экипажа и 12 британских туристов были спасены, когда подводное судно среднего размера, получившее название "Ураган", загорелось у курортного города Марса-Алам на юге Красного моря", - сообщает издание.

МИД Великобритании заявил, что находится в контакте с властями Египта.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.