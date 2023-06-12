https://news.day.az/world/1572531.html Яхта с туристами загорелась у берегов Египта - ВИДЕО
Яхта с туристами загорелась у берегов Египта - ВИДЕО
Яхта с туристами загорелась у берегов Египта в Красном море, сообщает портал Al Arabiya.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cообщается, что минимум трое британцев числятся пропавшими без вести.
"Двенадцать членов экипажа и 12 британских туристов были спасены, когда подводное судно среднего размера, получившее название "Ураган", загорелось у курортного города Марса-Алам на юге Красного моря", - сообщает издание.
МИД Великобритании заявил, что находится в контакте с властями Египта.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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