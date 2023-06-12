https://news.day.az/world/1572536.html Несколько взрывов прогремело в Иране - ВИДЕО
Несколько взрывов прогремело в Иране - ВИДЕО
В иранском Махабаде прогремело несколько взрывов в районе расположения военной базы.
Взрывы подтвердил губернатор Махабада довольно необычным заявлением:
"В казармах 364-й армейской пехотной бригады были слышны взрывы. Обстрел кустов вокруг казарм привел к подрыву старых мин между заборами казарм".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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