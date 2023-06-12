Несколько взрывов прогремело в Иране

В иранском Махабаде прогремело несколько взрывов в районе расположения военной базы.

Взрывы подтвердил губернатор Махабада довольно необычным заявлением:

"В казармах 364-й армейской пехотной бригады были слышны взрывы. Обстрел кустов вокруг казарм привел к подрыву старых мин между заборами казарм".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.