Спецоперация ВМС Италии против мигрантов - ВИДЕО
Несколько человек из группы из 15-и человек, которые скрывались в качестве безбилетных пассажиров на судне Galata Seaways, следовавшем из Турции во Францию, в пятницу одолели команду и сбили судно с курса. Силы ВМС Италии проникли на корабль с помощью вертолётов и арестовали нападавших, вооруженных ножами и ножницами для ковров.
"Все получилось хорошо", - написал в Twitter министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
В итоге две женщины, в том числе беременная, и двое мужчин были доставлены в больницы, сообщает информационное агентство Ansa со ссылкой на департамент здравоохранения Неаполя. Остальные мигранты, которые заявили полиции, что они из Афганистана, Сирии и Ирака, были доставлены в центр приема беженцев.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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