Демографический кризис в Армении приобретает критические масштабы

Согласно официальной статистике, каждый шестой житель Армении сталкивается с проблемой бесплодия.

Как передает Day.Az, в Армении, особенно в последние годы, часто регистрируются случаи диагностики бесплодия.

Ситуация усугубляется высокой смертностью, ускорением старения населения и увеличивающимся количеством людей, которые покидают страну.

Не в последнюю очередь такая тенденция возникает из-за экономических проблем, которые наблюдаются в стране в течение десятилетей.

Наиболее ярко ситуацию показывает официальная статистика: по последним данным, уровень бесплодия в Армении составляет 16,5%, а Всемирная организация здравоохранения считает 15% критическим для любого государства.

При этом, непонятно, как Армения собирается выправлять сложившуюся ситуацию.

Мы уже писали о сложной демографической ситуации в Армении.