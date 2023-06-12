Казахстан скорбит по погибшим в лесном пожаре

День общенационального траура по погибшим в результате лесного пожара в области Абай проходит в Казахстане в понедельник, 12 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ", Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, погибших в результате масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы". Он назвал произошедшее большой трагедией для всего казахстанского народа и сообщил, что поручил правительству оказать всемерную поддержку пострадавшим, будь то финансовую или какую-либо другую.

Ранее, 8 июня, на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га, погибли 14 лесников. Для тушения пожара привлекли вертолет. Предварительная площадь пожара уже превысила 60 000 га, эвакуированы 316 человек.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

Ранее мы писали о том, что МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану.