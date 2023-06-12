Минобороны Армении критикуют за решение "для галочки"

Министерство обороны Армении привлекает к 25-дневным военным сборам участников 44-дневной войны в Карабахе, пишет в своем аккаунте в соцсетях депутат от оппозиционного блока "Честь имею", член комиссии по обороне Тигран Абрамян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он отметил, что создается впечатление, что ключевые цели данного мероприятия оттеснены на второй план, иначе нельзя объяснить, почему на сборы вызывают военных, участвовавших в войне, и так или иначе находящихся в хорошей форме.

Главной задачей сборов поставлена тренировка резервистов, и было бы логичнее привлекать тех, кто служил 7-8 лет назад, с ними и нужно поработать. Но когда отправляют повестки участникам войны, только что завершившим свою учебу, то это говорит о стремлении всего лишь выполнить план, уверен депутат.

Ранее мы писали о том, что Армения судит своих военных за халатность.