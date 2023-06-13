https://news.day.az/world/1572573.html Британец попытался взобраться без страховки на башню Lotte World Tower в Сеуле - ВИДЕО
Британец попытался взобраться без страховки на башню Lotte World Tower в Сеуле - ВИДЕО
Британец попытался взобраться без страховки на башню Lotte World Tower в Сеуле, но был арестован, когда достиг 73 этажа из 123-х
Здание является пятым по высоте в мире. СМИ сообщают, что несколько лет назад этот мужчина попал в тюрьму за то, что залез на 25-этажный небоскреб Shard в Лондоне.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре