Британец попытался взобраться без страховки на башню Lotte World Tower в Сеуле, но был арестован, когда достиг 73 этажа из 123-х

Здание является пятым по высоте в мире. СМИ сообщают, что несколько лет назад этот мужчина попал в тюрьму за то, что залез на 25-этажный небоскреб Shard в Лондоне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.