Турецкий спецназ устранил еще пять террористов

Турецкая армия уничтожила еще пять боевиков YPG (сирийское крыло террористов PKK - прим. "Анадолу") в зоне проведения операции "Щит Евфрата" не севере Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в понедельник, 12 июня сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Операция была начала в ответ на обстрел военной базы "Джибрин" и полицейского блокпоста "Онджупынар".

Общее число боевиков, ликвидированных в ответ на обстрел позиций военных, достигло 12.

Действия турецкой армии основываются на признанном праве на самооборону. Удары по террористам продолжаются, отметили в оборонном ведомстве.

Накануне на севере Сирии было нейтрализовано семь террористов, включая двух главарей преступной организации.